メジャーでもプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏を父に持つ女優・松井遥南（２４）が３日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日で１７日にスタートするドラマ「恋する警護２４時ｓｅａｓｏｎ２」（金曜、１１・１５）にレギュラー出演することを報告した。岩本照がストイックで無骨なボディガード・北沢辰之助を主演する同作。松井は、「コ・アラセキュリティ」から合流したＩＴの専門職員、高石みのりを演じる。