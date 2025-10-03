俳優の城桧吏が3日、都内で行われたドラマ『終活シェアハウス』合同取材会に、畑芽育、竹下景子と共に出席。城は初共演となる畑の心遣いに「嬉しかった」と笑顔を見せていた。【写真】19歳になったばかりの城桧吏本作の舞台は、4人で272歳の熟女たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込んだ真面目な犬系男子と、彼を気に入るカワイイ系ツンデレカノジョが、オバサマたちのバイタリティに触発され、生き生きとした姿に変