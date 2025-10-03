広島は３日、大瀬良大地投手（３４）が群馬県内の病院で、右ヒジ手術を行ったと発表した。球団発表によると、検査時の診断名は「変形性肘関節症」で「右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術」による手術という。プロ１２年目の今季は開幕から先発ローテーション投手として、２３試合で７勝９敗、防御率３・４８で、９月２１日に出場選手登録を抹消されていた。大瀬良は、２３年オフにも、右ヒジ手術を受け、プロ入り後と