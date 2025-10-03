ゲーミングPC情報メディア「イヤバズ」を運営する合同会社気づけばが、日本最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(ジージー)」を2025年9月30日(火)に公開しました。複数のメーカーにわたるゲーミングPCを、GPU・CPU・価格帯などの条件で一括検索・比較できる便利なサイトです。 気づけば ゲーミングPC検索サイト「gg(ジージー)」 公開日：2025年9月30日(火) ゲーミングPCは高価な買い物でありながら、構成や仕