#2i2の天羽希純が、10月1日発売の「DOLCE」の表紙に登場。アザーカットが5枚公開された。 #2i2・天羽希純「DOLCE」 #2i2・天羽希純「DOLCE」 天羽希純は、SNSで数々の投稿が万単位でバズり、たびたびトレンド入りするなど注目を集めるアイドル。所属グループ・#2i2は現在ラストツアー「#2i2 LAST TOUR 「Pages of You」の真っ最中で、12月6日（土）にSpotify O-EASTでラストライブを開催予定。 天羽希純コメント ◆