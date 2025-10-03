◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）１５歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高１年）が５位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算９アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。日の丸がプリントされたナショナルチームのユニホーム姿の広吉が、２日連続で好スコアをたたき出した。出だし１番は３メートルに寄