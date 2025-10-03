2020年に結成された7人組アイドルグループ「BOCCHI。」が、結成5周年を記念したアニバーサリーライブを開催！2025年12月2日(火)に、グループにとって思い出の地であるZepp Shinjuku(TOKYO)にて、記念すべきステージを繰り広げます。 BOCCHI。「5th Anniversary LIVE」  開催日：2025年12月2日(火) 開場17:15／開演18:00会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)出演：BOCCHI。／らびゅあたっく。／なないろパンダちゃん。料金：