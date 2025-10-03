ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが、定年退職した小林豊・元アナウンサーの退職祝いに駆け付けた様子が公開された。東京都議会議員となった元ＴＢＳアナ・高野貴裕氏が３日に、インスタグラムにその様子をアップ。「小林豊さん退職祝い」の写真を投稿した。「先日行われた元ＴＢＳアナウンサー小林豊さんの送別会、後輩誰もがお世話になったしゃべりのプロ。誰よりも気さくで、頭の回転がバツグンに早い、コミカルな先輩」と高