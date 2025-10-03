高橋光成投手が今季９勝目をかけ４日・楽天戦（楽天モバイル）に先発する。昨季は０勝１１敗と苦しんだが、今季は既に８勝をマークし「明日は多分いいので、（今季は）満足するんじゃないですか」ときっぱり。「順位がほぼ確定したとはいえ、楽しみに見に来てくれるファンの方もいると思う」と前日のこの日は練習時間ギリギリまでグラウンドに残り、ファンサービスにいそしんだ。今試合が今季最終戦。「チームとしてもＡクラ