◆パ・リーグ楽天―西武（３日・楽天モバイル）ドラフト６位ルーキーの陽柏翔内野手が６回の先頭打者に代打で登場。外角に逃げていく変化球をうまく合わせ、左翼前にポトリと落としてプロ初打席初安打をマークした。「打った球種はわからないです。とにかく反応で打ちました」と振り返ると、「必ず初ヒットを打つんだという気持ちで入りました。打てて最高です」と笑顔をみせた。ファームでは８７試合に出場。打率２割３分７