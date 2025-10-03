ついに、大台の「1000円」を超えました！長野県の最低賃金が３日から時給「1061円」に引き上げられました。喜びの声が聞かれた一方、経営側は頭を悩ませています。３日朝、JR長野駅で行われた啓発活動。県や長野労働局、そして連合長野が合同でティッシュを配り、新しい最低賃金を周知しました。県の最低賃金はきょうから時給「1061円」に。引き上げ幅は過去最大の「63円」で、初めて1000円の大台を越えました。まちの人の反応は…