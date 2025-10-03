ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は3日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、4日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。その中で注目は、ポールポジション1号艇に座る地元の永井彪也（32＝東京）だ。準優勝戦の第1弾10Rを素早くかつ力強く逃げ切って優勝戦進出一番乗りを決めた。11Rで浜野谷憲吾、12Rでは長田頼宗と地元の両先輩が1号艇で敗れ、唯一逃げた永井が優勝戦の絶好枠が転がり込んだ