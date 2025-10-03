最高裁は、新潟県湯沢町が隣の十日町市に対して境界線の確定を求めた訴訟で、十日町市の上告を退ける決定をした。2日付。「ガーラ湯沢スキー場」のほぼ全てが町に含まれるとし、湯沢町勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。