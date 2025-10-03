東京・江戸川区で9月、会社社長に催涙スプレーのようなものをかけてけがをさせ、現金を奪おうとした疑いで、男5人が逮捕されました。花田水希容疑者（30）と山中貴博容疑者（39）ら5人は9月、江戸川区の金融機関で会社社長の男性が現金5300万円を下ろした直後、催涙スプレーのようなものをかけてけがをさせ、現金を奪おうとした疑いが持たれています。花田容疑者と山中容疑者は実行役の2人に指示をしていたとみられますが、調べに