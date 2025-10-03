ロシアとウクライナの戦況を分析しているウクライナの団体「ディープステート」は、露軍が９月にウクライナ領を占領したペースが前月からほぼ半減したと発表した。９月の占領面積は前月比４４％減の２５９平方キロ・メートルで、５月以降で最小だったという。同団体が今月１日にＳＮＳに投稿した戦況評価によると、露軍に占領されている地域はウクライナ全土のうち約１９％。無人機の活用などで露軍を食い止めている可能性があ