およそ5か月の宇宙滞在から今年8月、地球に帰還した大西卓哉宇宙飛行士が宇宙での活動について振り返りました。大西卓哉宇宙飛行士「国際宇宙ステーションに約5か月間、長期滞在をしてまいりまして、たくさんの関係者の方々に支えられて無事にミッションを遂行して、地球に無事帰ってくることができました」大西さんは、今年3月からISS（＝国際宇宙ステーション）におよそ5か月滞在し、8月10日に地球に帰還しました。今回の宇宙滞