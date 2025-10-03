そごう広島店は、10月9日から「第49回 北海道の物産と観光展」を開催する。海の幸を詰め合わせた海鮮弁当、農産物や乳製品を使用したスイーツといった、北海道ならではのグルメを取り揃える。会場で出来たてを味わえるイートイン店舗では、北海道産のむらさきうに・時鮭を味わえる海鮮丼や握り寿司、前後半で入れ替わるラーメン店など、現地で行列ができる名店や初登場のお店も注目。また、スイーツでは旬のフルーツを使った魅力的