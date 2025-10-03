阪急阪神百貨店は10月10日、阪急うめだ本店10階「うめだスーク」に、東京・銀座にある文房具の専門店「伊東屋」をニューオープンする。いつの時代でも、“一歩先の新しい価値”を伝える文房具の専門店「伊東屋」。わくわくする気持ちやインスピレーションを呼び起こし、心豊かな毎日を叶えるアイテムが勢揃いする。カードへのデザイン箔押しサービス“My Emblem mini（マイエンブレム ミニ）”が、関西初登場。カードと刻印の図案