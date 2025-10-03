フランスの伝説的選手ジネディーヌ・ジダン氏の息子ルカ・ジダンが、ワールドカップ予選に臨むアルジェリア代表に初招集された。現役時代にユヴェントスやレアル・マドリーで数々のタイトルを獲得し、フランス代表を1998年ワールドカップ優勝に導いたジダン氏。その息子であるルカ・ジダンは、父の古巣レアル・マドリーの下部組織出身のGKで、2017年にレアル・マドリーのトップチームに昇格し、公式戦2試合に出場した経験を持つ。