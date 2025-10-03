「ドローンショー」イメージ星野リゾートは、北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」で、物流ドローンおよびドローンショーの企画・運航サービスを提供するAlterSkyとの協業で、リゾート滞在がさらに楽しめる日本初（9月 国内ドローンショー常設ホテル調査を実施。同社調べ）常設ドローンショーをスタートする。初開催となる12月6日〜25日の期間は、500機のドローンがクリスマスをテーマに夜空を