「Joyous Christmas 2025」イメージウェスティンホテル仙台は、12月20日〜12月25日の期間、煌びやかな夜景とともに、仙台牛やオマール海老、キャビアをはじめ、贅を尽くした華やかなクリスマスディナーコース「Joyous Christmas（ジョイアス クリスマス） 2025」を発売する。アミューズには、アワビのタルタル、サーモンのマリネ、鴨と洋なしのキャラメリゼが並び、心待ちにしていた聖夜がスタート。メインディッシュには、柔らか