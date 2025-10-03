スペインサッカー連盟（RFEF）は3日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表のメンバーを発表した。昨年夏のEURO2024で史上最多4度目の優勝を飾り、欧州王者となったスペイン代表。先月からはFIFAワールドカップ26の出場権をかけた戦いがスタートし、ブルガリア代表とトルコ代表を下して連勝発進に成功した。今月のインターナショナルマッチウィークでは現地時間11日にジョージア代表、3日後にブルガリア代表と対