山口県光市に自生するニジガハマギクの保護活動として、2日地元の小学生が学校に苗を植えました。光市の浅江小学校ではふるさとへの思いを育んでもらおうと、ニジガハマギクの保護活動に取り組んでいます。今年は4年生およそ100人が6月にさし芽を行い、毎日、水やりをして苗を育ててきました。虹ヶ浜に自生していることからその名がつけられた「ニジガハマギク」は光市の文化財に指定されていて、浅江小学校の校歌にも歌われていま