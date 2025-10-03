◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年10月3日みずほペイペイＤ）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が6回の第4打席で左越え3号ソロを放った。オリックス・山田の直球を捉えた。4月1日の日本ハム戦以来のおよそ半年ぶりの一発。「しっかりと自分のバッティングができたと思います。久しぶりにホームランを打つことができて良かったです。とにかくCSに向けて頑張っていきます」と笑みを浮かべた。この日は「