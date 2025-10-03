滋賀県を中心に開かれているスポーツの祭典「国民スポーツ大会」。陸上で出場する鹿児島県代表の中学3年生が今、注目を集めています。あの大谷翔平選手も驚くかもしれません、跳躍種目に“三刀流”で打ち込む選手の素顔に迫りました。 国スポで陸上の少年男子に出場する迫田大輝選手。武岡中学校の3年生で地元の陸上クラブに所属している彼が今、注目を集めています。 （迫田大輝選手）「『跳ぶ』ということは日常で