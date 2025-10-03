【資料】群馬銀行本店＝群馬県前橋市＝ 群馬銀行は、館林南支店で保管していた住所や氏名などの顧客情報が記載された届出事項変更届などの書類約３７００件分を紛失したと発表しました。 群馬銀行によりますと、紛失したのは２０１３年４月１日から２０１５年４月２４日に館林南支店で受け付けた法人や個人の届出事項変更届など約３７００件分です。届出事項変更届は、住所や氏名などの変更を届け出る際に記入するものです