「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録に向け、群馬県内の温泉関係者が山本知事に要望書を提出しました。 県庁を訪れたのは、県旅館ホテル生活衛生同業組合の７人で、田村明義理事長が山本知事に要望書を手渡しました。要望書の提出は、２０２８年における「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録に向け、全国推進協議会が行っていたオンライン署名活動が先月末で終了したことを受け、県内でさらに機運を高めてほしいと行ったも