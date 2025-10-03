俳優の市原隼人が3日、東京・新宿ピカデリーで行われた主演映画『おいしい給食 炎の修学旅行』（10月24日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇し、舞台上で生本読みを披露した。全力の「うまそげ！」も飛び出すなど、満席の観客から「最高！」の歓声が上がった。【写真】台本片手に…全力で演じる市原隼人『おいしい給食』シリーズは、2019年のドラマ放送開始以来、これまでにドラマ3シリーズと劇場版3作品が公開されており、本