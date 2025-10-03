鹿児島市で去年11月、4人が車にはねられ1人が死亡した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている女の初公判が、今月17日に開かれることが決まりました。 鹿児島市下荒田1丁目の交差点で去年11月、乗用車が右折する際、横断歩道や歩道を歩いていた4人をはね、姶良市の今西和隆さん（当時37歳）が亡くなりました。 車を運転していた鹿児島市下荒田4丁目の無職・吉崎順子被告（84）が過失運転致死傷の罪で起訴されましたが、初公判