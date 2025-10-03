おととしの原爆の日に中核派の活動家５人が、広島市の職員に集団で暴行した罪に問われている裁判で、検察側は懲役刑を求めました。 中核派の活動家５人はおととしの８月６日に、原爆ドーム北側で広島市の職員に対し集団で腕を組んで体当たりし、押し続ける暴行を加えた罪に問われています。 ３日の裁判で検察は「他人に対しての暴行は明らか」として集団を指揮したとされる被告ら２人に懲役２年を、他の被告ら３人に懲役１