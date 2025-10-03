ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は3日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、4日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦12Rは関浩哉（30＝群馬）が6号艇を克服して6強入りに成功した。予選は未勝利ながら得点率18位で予選突破。迎えたセミファイナルは枠なりの大外6コースから最内を突き抜けて1着をもぎ獲り、3連単15万8720円の高配当を演出した。レース後、周りがざわつく中でも「