古都、京都の大晦日の風物詩あの『除夜の鐘』の参拝が有料、予約制になります。大晦日、響き渡る京都市知恩院の『除夜の鐘』。つく数は人間がもつ煩悩の数108。17人の僧侶が心を合わせ、一打一打、打ち鳴らす、その鐘。高さは、およそ3.3メートル、重さおよそ70トンの大鐘は日本三大梵鐘の一つとして知られています。近年はインバウンド客にも人気のスポットになり、多くの観光客が詰めかけるようになりました。年々、観光客が増え