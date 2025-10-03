人気観光スポットの八ッ場ダムに不届き者が現れた？先月、群馬県の八ッ場ダム管理支所がSNSに投稿したのが…八ッ場ダム管理支所（Xより）「立入禁止区域に侵入した不届き者を発見！」その不届き者というのが！カメラに向かってゆ〜っくりと歩いてくる1頭の“サル”。さらに別の場所でも…1、2、3、4、5頭！カメラの前をサルが次々と横断していきます。八ッ場ダム管理支所佐藤祐壮 支所長「20〜30頭はいたと思います。これだ