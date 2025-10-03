日本保守党の河村たかし衆議院議員が、代表の百田尚樹参議院議員に脅迫されたなどとして東京地検に告訴状を提出しました。日本保守党の百田尚樹代表（69）に対する告訴状を東京地検に提出したのは、共同代表の河村たかし衆議院議員（76）です。きょう（3日）、都内で記者会見した河村議員によりますと、告訴状提出はきのう（2日）で、百田代表は今年4月、議員会館で河村議員に対し、ペットボトル投げつけて業務を妨害した上、右手