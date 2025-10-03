プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が10月2日、Instagramを更新。体重“10kg減”が話題の妹で俳優・本田望結（21）と肩を寄せあう仲むつまじい姉妹ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】本田真凜の姉妹ショット（複数カット）これまでにもInstagramで、顔を寄せあい抱き合う望結との写真やフィギュアスケーターでタレントの本田紗来（18）も含めた三姉妹ショットなど、ほほえましい姉妹の様子を公開