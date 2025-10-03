３日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比９１０円３５銭（２・２３％）安の３万９９４１円１６銭だった。今週の株価は、前週末に９月分の配当や株主優待を受ける権利を得られる期限が過ぎ、週明けが「権利落ち日」だったため下落して始まった。その後も、高値圏を推移していた前週の反動などから、軟調な展開が続いた。３日は前日の米株高を追い風に上昇し、１週