日産自動車は横浜市などと連携し、来月下旬から横浜市中心部で大規模な自動運転サービスの実証実験を行うと発表しました。3日の発表には、日産のほか、横浜市や協力企業3社が参加しました。実証実験は来月下旬から来年1月まで、横浜市のみなとみらい地区で行われ、遠隔監視による自動運転の車両5台が最大3人の客を乗せ、26か所の停留所を周回します。客は、300人の一般モニターを募集するということです。日産総合研究所・土井三浩