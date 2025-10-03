女優今泉佑唯（27）が3日、インスタグラムを更新。体調不良を明かした。ストーリーズを更新し「喉の違和感と息苦しい感じはまだありますが検査して特に異常はありませんでした」と告白。「この数ヶ月はほんの少しだけ悩むことが多かったのかな〜リフレッシュしながら毎日楽しんでいこうと思います。皆さんも体調に気をつけてね！無理せずね！」と締めくくった。今泉は15年8月に欅坂46の一期生オーディションに合格。18年11月の