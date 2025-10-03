西広島バイパスの延伸工事が本格的に始まり、３日からは国道２号の上下線で終日の交通規制が始まりました。 中嶋永カメラマン「車線規制しているため渋滞が起きていると思われます」 この工事は西区・観音本町から中区・平野町までの２．３ｋｍで行われ、２日からは一部区間で下り線の終日車線規制が始まっていました。 ３日から上り線での規制も始まり、日本道路交通情報センターによると午前７時すぎに市役所前から西広