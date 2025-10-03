群馬の未来について考えるシンポジウムが前橋市内で開かれ、知事と３つの市の市長らが意見交換しました。 シンポジウム「群馬の未来を考える」は、群馬経済同友会の未来探索委員会が開いたものです。山本知事と、高崎市の富岡市長、太田市の穂積市長、それに前橋市の細谷副市長が登壇し、それぞれの地域が取り組む施策や今後のビジョンについて意見を交わしました。 山本知事は、県が推進している「デジタルクリエイティブ産業」