子どもを産んでからは子育てが始まり、ほかにも家事や仕事などママは毎日忙しく過ごすことが多くなるでしょう。家族に不満があるわけではないのに、今の状況を考えると心にぽっかりと穴が空いたようになることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママからこんな投稿がありました。『子どもが学校に行き渋るようになって、低学年だから自宅に1日ひとりにさせるわけにもいかず、新卒から勤めていた会社を辞めた。子どもの状