日本維新の会の群馬県組織「群馬維新の会」は３日、大阪１５区の浦野靖人衆院議員が新代表に就任したと発表しました。 県庁では３日、「群馬維新の会」の浦野靖人新代表が記者会見に臨みました。今回の代表交代は、日本維新の会の執行部が変わったことに伴うもので、３日付けで代表に就任しました。浦野新代表は大阪１５区選出の衆院議員で、日本維新の会の選挙対策委員長代行を務めています。「群馬維新の会」では、２０２２年６