リニア工事に伴うJR東海の環境対策を評価する国のモニタリング会議で、JR東海は大井川上流部に生息する希少生物を調べるための沢の調査が11か所のうち9か所で終了したと明らかにしました。 【写真を見る】リニア工事に伴うJR東海の環境対策を評価する国のモニタリング会議の様子 一方、委員からは、「代償措置も同時並行で考えてほしい」という意見が挙がりました。 モニタリング会議は、静岡工区の工事に伴うJR東海の環境保全