あいにくの天気にも関わらず晴れやかな表情の若者たち… 「内定式会場はこちらになります」エディオンピースウイング広島で行われたのは大企業向けにクラウドサービスを提供するＩＴ企業「ドリーム・アーツ」の内定式です。 ３日は、全国から集まった２２人が山本社長から内定証書を受け取ました。 ドリーム・アーツは約３０年前に東京で設立しましたが、山本社長が広島出身なこともあり、