台風15号による国内最大級の竜巻被害からまもなく1か月。3日、牧之原市が会見を開き、復旧状況が報告されるとともに、派遣できないとされた自衛隊派遣についても言及しました。9月5日、牧之原市から吉田町にかけて甚大な被害をもたらした、国内最大級の竜巻被害からまもなく1か月。依然として屋根や壁をブルーシートで覆う住宅や、住める状況ではなく手つかずのままの住宅も多く見られる被災地。り災証明書の申請も127