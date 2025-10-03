前橋市の小川市長が市の幹部職員の既婚男性とホテルで面会をしていた問題で、市議会は３日、市長に対し進退を速やかに決断するよう求める申入書を提出しました。 ３日午後２時ごろ、市議会・各会派の代表者から小川市長に手渡されたのは、市長の進退を速やかに決断するよう求める申入書です。３８人全ての市議が賛同する形で、提出されました。申入書には、「小川市長の振る舞いとその後の対応が市政に大きな混乱と停滞を招いてい