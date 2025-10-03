ÈýÌÓ¡¢ÌÜ¸µ¡¢¿°¡Ä¾Ð´é¤Îºî¤êÊý¤Þ¤Ç¥½¥Ã¥¯¥ê¡ª¡©Í­Ì¾²Î¼ê¡õ½÷Í¥¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä?¸«Èæ¤Ù¥·¥ç¥Ã¥È?¤Î¤è¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹!!¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¥­¥à¥éÎÐ»Ò(63)¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£ÅÐµª»Ò(81)¤ÎYouTube¡ÖÅÚ¤ÎÆü¥é¥¤¥Ö¡×¤Î11·îÇÛ¿®Í½Äê²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°