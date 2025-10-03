山口県下関市出身で、パラリンピック・女子マラソン金メダリストの道下美里さんが3日、光市で講演会を開き「周囲の人との関わりの大切さ」などを話しました。両目に視覚障がいがある道下美里さん。盲学校在学中の2004年にマラソンを始め、パラリンピック女子マラソンリオで銀、東京で金、パリで銅と3大会連続でメダルを獲得しました。講演会には約250人が集まり、道下さんは自身の競技人生の中で培った「周囲の人との関わりの大切