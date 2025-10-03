造幣局は広島支局の職員が回収された貨幣を不正に持ち出したとして、広島支局長らを懲戒処分としました。 造幣局によりますと６月末、広島支局の職員が業務中に回収貨幣を抜き取っているような姿が監視カメラに複数回映っていたということです。 内部調査を行ったところ、旧５００円玉１７４枚約８万７千円分が不足していることが分かったとしています。 支局では回収した貨幣を溶かして新たな貨幣の材料としていて、職員はこの