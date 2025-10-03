＜日本女子オープン2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞予選カットラインのスコアがトータル1アンダーと大会史上初めてアンダーパーとなった。これまでは「COCOPA RESORT CLUB白山ヴィレッジ」（三重）で開催された2019年のトータルイーブンパー（144ストローク）が最少だった。平均ストロークは、2日目は72.53だったが、初日は71.03。予選ラウンドの平均ストロークがアンダーパーとなるの